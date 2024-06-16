Disney100 CUP COFFEE TUMBLER BOOK

★ご覧いただきありがとうございます★こちらはムック本の商品です。Disney100CUPCOFFEETUMBLERBOOK100周年限定デザイン定価：¥2,750(税込)×2つ 計：¥5,500【２つセットでお売りします。バラ売りはいたしません。】サイズ：高さ120×飲み口直径88mm容量(約)：450ml(適正容量：約380ml)保冷効力：8℃以下(2時間)保温効力：40℃以上(1時間)素材：ステンレス鋼カラー(左)LOGOver.(右)PIXARBALLver.HOT\u0026COLDどちらも使える★結露しない★車の中で使える★(商品パッケージより引用)◆こちらは＂新品未使用・未開封商品＂となります。自宅保管の為、外装にスレなどが多少あるかもしれませんが、未開封なので中身の商品には支障ありません。その上でご理解していただき、それでも気になる方、神経質な方のご購入はお控えくださいますようお願いいたします◆◎値下げはいたしませんのでご了承ください◎即購入大歓迎です★コメントも不要です★◎専用ページは作成いたしません (トラブルを避けるためです、ご了承ください)◎簡易包装で発送いたします (中身を取り出したりはいたしませんのでご安心ください)◎商品状態につきましては、不良品による交換、返品などは承れません (直接メーカー様にお問合せください)#Disney#DISNEY#ディズニー#ミッキー#ミニー#ピクサー#タンブラー#コップ#本#ムック本#雑誌付録



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