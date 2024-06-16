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カリモク家具 CHITANO Hygge（ヒュッゲ）
商品番号 Y10408817365
商品名

カリモク家具 CHITANO Hygge（ヒュッゲ）
ブランド名 Yswirl
特別価格 税込 37,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カバーは布で洗濯することができます。新品で購入し、2年程使用しておりました。とても座り心地は良く気に入ってました。高さが変わるソファ設計になっております。一部カバーが破けている箇所はございます。アームレスなソファは、お部屋を仕切らず家族でくつろぐリビングにおすすめです。足を延ばしてくつろぐシェーズロングソファは、左右入替もできます。中古品である事をご理解頂きご購入お願い致します。大きい家具ですので、搬入可能かどうか事前に確認をお願いいたします。搬入不可での返品はお受けできませんのでご了承ください。サイズ··アームレスソファ＋シェーズロングソファ
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