カリモク家具 CHITANO Hygge（ヒュッゲ）

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商品詳細
カバーは布で洗濯することができます。新品で購入し、2年程使用しておりました。とても座り心地は良く気に入ってました。高さが変わるソファ設計になっております。一部カバーが破けている箇所はございます。アームレスなソファは、お部屋を仕切らず家族でくつろぐリビングにおすすめです。足を延ばしてくつろぐシェーズロングソファは、左右入替もできます。中古品である事をご理解頂きご購入お願い致します。大きい家具ですので、搬入可能かどうか事前に確認をお願いいたします。搬入不可での返品はお受けできませんのでご了承ください。サイズ··アームレスソファ＋シェーズロングソファ
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http://narcologia.ru/goods/insignificant253682.html
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