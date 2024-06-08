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- ●美品 ◆ ウェッジウッド アシュベリー コーヒーポット 金彩 黒壺
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商品詳細
ご覧頂きまして、ありがとうございます(⁎ᵕᴗᵕ⁎)お手数ですが、ご購入前にプロフィールをご一読頂けますようお願い申し上げます。即購入OKです!◆ブランド・シリーズ◆ウェッジウッド WEDGWOODアシュベリー Ashbury金彩 花柄コーヒーポット ティーポット黒壺 廃盤 希少 レア◆サイズ(おおよそ)◆高さ25cm 幅21cm 口径7cm◆お品の状態◆美品です！割れや欠けのない綺麗なお品です。内部底に小キズがございます。また、製造段階での黒点がございます。ご容赦くださいませ。他にもコレクション品の食器がございます。#waniのコレクション#waniのウェッジウッドからぜひご覧ください！No.3416-1117-19
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http://narcologia.ru/goods/plaque149807.html
http://narcologia.ru/goods/evaporation710024.html
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美品 ◆ ウェッジウッド アシュベリー コーヒーポット 金彩 黒壺 | フリマアプリ ラクマ
美品 ◆ ウェッジウッド アシュベリー コーヒーポット 金彩 黒壺
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