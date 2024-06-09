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デラックスエアロベット
商品番号 C74836293969
商品名

デラックスエアロベット
ブランド名 Cswirl
特別価格 税込 5,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エアロデラックスベットサイズ大きさ180×95厚　　18cmお客様の対応にも便利です。空気で膨らませるので柔らかさも自由、収納もコンパクトになります。一度だけ使ってます。
http://narcologia.ru/goods/monophonic50312.html
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