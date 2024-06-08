オールド カリモク 希少 花柄 1人掛けソファ ② 美品 カタカナカリモク ...

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オールドカリモク希少花柄1人掛けソファ②美品カタカナカリモクサイズ横約73㎝奥行約78㎝高さ約88㎝座面高さ約38㎝オールドカリモクの貴重な花柄の1人掛けになります。アームがクッション材の入ってタッセルのアクセサリーが付いているとても珍しいお品物です。当時物ですので多少の経年状態はありますが、比較的当時物でも綺麗な状態だと思います。座面下もほとんど使っていない為、綺麗な状態だと思います。お花柄がクセのない上品な鮮やかなお色の物で、高級感や上品さをさらに演出してくれて、お部屋の中が明るく感じられデザインになっております。貴重なお品物ですので、ぜひ大切にして頂ける方にお譲り出来たらと思っております。送料込みの値段ですので、ご検討頂けたらと思います。古いお品物ですのでご理解ある方のみご購入お願い致します。また、細かな事を気にされる方はご購入をお控えください。カリモクは他にも出品しています。昭和レトロヴィンテージビンテージアンティークオールドカリモクカリモク天童木工秋田木工マルニ木工飛騨産業キツツキマーク３人掛けソファソファーセットコロニアル花柄北欧アンティークヴィンテージミッドセンチュリーカッシーナドレクセルDomaniドマーニ旭川家具飛騨家具キツツキ柏木工松永工房カンティーニュハーマンミラーkarimokuカリモクウニコカルテル宮殿家具姫家具プリンセス王級家具PFSスタンダードトレードダルトンDULTONイッタラアラビアフランフランイデーIDEEフジファニチアプエブコヴィンテージアンティーク北民IKEAニトリ無印インテリア 古家具 ロココ 北欧家具 昭和レトロ オシャレ ビンテージ 民芸家具 ヨーロピアンチェスト テレフォン