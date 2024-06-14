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- ティファニー 5thアベニュー デザートプレート 2枚セット
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商品詳細
TIFFANY\u0026Co.ティファニー5thアベニューデザートプレートペア(皿２枚)サイズ直径約19cm1枚、お皿を覆っている緩衝材をとめるテープが劣化してます。いただきもののため、1枚のみ開封、絵柄確認したのみです。未使用品、使うことも無く長期にわたり暗所にて保管しておりました。外箱に汚れ、傷などがある場合があります。完璧品、美品を求める方や神経質な方は御遠慮下さいませ。写真の追加はお気軽にコメントください。バラ売り不可、少しの値下げなら️⭕️、即購入可能です。よろしくお願い申し上げます。お皿/お椀/デザート食器...ペア(2つ),皿/プレート
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