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【クリアランスセール】ギャッベ 59×84cm No. H.1098
商品番号 A29096744106
商品名

【クリアランスセール】ギャッベ 59×84cm No. H.1098
ブランド名 Aspare
特別価格 税込 9,504 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズ:59cm×84cm原産国:イラン材質:ウール#PBギャッベ一覧はこちら商品の特性とメンテナンスと発送方法についてはプロフィールをご覧ください。#絨毯#ラグ#アンティーク#キリムラグ#ヴィンテージ#ウール絨毯#タペストリー#トルコラグ#ペルシャ絨毯#トライバルラグ#kilim#persiancarpet#rug#リビング#寝室#ギャッベ#ギャべ#gabbeh#PBサイズ玄関マット#ペルシャンバザールテイスト...シンプル・ベーシック、モダン、北欧、ポップ・カジュアル、アジアン・エスニック・モロッコ風、和風機能...ホットカーペット対応、防音
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