ロフトベッドシングルベッド宮 ロフト2wayロフトベッドロータイプ パイプベッド

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商品仕様：素材スチール商品サイズ幅207.5（宮を含む）×奥行103.5×高さ151cm梱包個口1梱包サイズ幅121×奥行40×高さ27cm重量（Netweight）33kg重量（Grossweight）35.6kg耐荷重約120KG組立品/完成品組立品【ベッド下空間】ベッドの下は生活空間や収納スペースとして活用できます。お部屋全体を広々使えます。【コンセント付き宮棚】スマートフォンや本、スタンドライトなどを置いておくことができます。より快適に過ごせるよう、2口コンセントを搭載しました。【安全安心】耐荷重120kg。2つのはしごは接地面2ピッタリフィットするようにカットされています。（２つのはしごはどちらでも取り外し可能です）。直径5cmの脚のパイプは、スリムながらもしっかりと支えます。身体を支えるメッチュの床には16のスチール製のバーで支えて、安心感を与えます。【優れた通気性】よいう通気性は布団を守ります。一年中快適に眠れます。【上下分割構造】上下分割ができます。シンプルベッドとして使えます。