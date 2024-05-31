STAINLESS STEEL CONTAINER TABLE TOP 50L

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商品詳細
新品未使用オンライン限定販売折りたたみ式コンテナボックス用のテーブルトップ（天板）。ステンレススチールの無機質な質感を生かしたデザインに仕上げました。容量50Lもしくは30Lのコンテナボックスの天面にはめ込むことで、収納付きテーブルとしてお使いいただけます。お部屋での使用はもちろん、キャンプなどにもオススメです。品番：HM25GD153素材：STAINLESSCOLOR：SILVER
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