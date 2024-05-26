希少 八女石 化け燈籠 灯篭 灯籠 とうろう 高さ75cm位 石工品 工芸品 ...

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福岡県八女石灯篭について | 佐藤石材工業ブログ



八女石灯籠 〜 月日が経つほど深まる和の風情 - 伝統の技 - アクロス福岡



八女石灯籠 – 筑後七国よかとこ巡り旅



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yamestone“lantern”風情たっぷりな八女石の灯籠の出品です(^^)希少な八女石で作られた灯籠になります。八女石は年々採取が困難になっている石材の一つで、希少価値も上がっています。八女石灯ろうは、阿蘇火山帯の凝灰岩を素材とし、江戸時代初期より石碑、土木建築材及び灯籠材として製造されています。寒さと熱に強く、石苔がつきやすく軟らかで趣のある造形が可能という長所があります。その柔らかな石質と匠の技が創り出す造形には気品さえ漂います。風情もあり、表面に苔などを付けて楽しむのもいいかもしれません。※古い物になりますので、多少の傷や擦れなどはご容赦ください。撮影日 9/24◆◇必ずお読みください◇◆ご観覧いただきまして誠にありがとうございます(^^)※下記の記載事項を納得、ご了承頂ける方のみ、ご購入のご検討を、お願い致します。※プロフィール欄にも注意事項等を記載しておりますので、必ずご観覧下さいますようお願い致します。※尚、商品のご購入にあたりましては、下記事項及び注意事項に同意されたものとさせていただきます。※お日にち指定、お時間指定につきましては、出来るだけ対応しますが、発送方法によっては対応出来ない場合もございます。※ダンボールと梱包材、新聞などを使用して梱包し発送します。※発送に関しましては、大型商品の場合は発送までに多少お時間を頂ただくこともございます。上記をご理解いただき、ご検討及びご購入をお願いします。宜しくお願いします(^^)素材···石材