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NARUMI ハンドル付盛り皿。
商品番号 T91988505884
商品名

NARUMI ハンドル付盛り皿。
ブランド名 Tsmall
特別価格 税込 1,739 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ハンドル付の盛り皿です。周りの金の状態も悪く有りません。とても上品で美しいお品です。サイズ。持ち手迄入れると33㌢。✖️20。
http://narcologia.ru/goods/Sydney190649.html
http://narcologia.ru/goods/Addict604818.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei729871.html
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