マニカラン産 ヒマラヤ水晶クラスター　虹いっぱい　天然石　原石

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ご覧いただきありがとうございます^^マニカラン産ヒマラヤ水晶クラスター 虹入105×45×47㎜ 160g虹入いっぱいの母岩なしキラキラクラスター！何処から見てもキレイ^^採掘量が激減！淡いピンク母岩で有名なマニカラン産。マニカラン産ヒマラヤ水晶(英語名：Manikaran)は、インド北部に位置する標高1700mにある村で硫黄の匂いが立ち込める有名な温泉地です。また、インド・ヒンドゥー教最高神シヴァの妻「慈愛の女神パールバティー」から名づけられた聖地として崇められている土地でもあります。鉄分の影響によるこの淡いピンク色したヒマラヤ水晶はその美しさから世界中にファンが多くおり、近年では市場価格も高騰している人気ぶりですが、イエローや褐色系、オレンジやレッド系など成分割合によって色合いに違いが見られるのも、またひとつの魅力です。#原石一覧はこちら（フリマ・エリコ☆）他にも沢山出品してますので是非ご覧になって下さい☆⚠️天然の物ですのでキズ、ひびがある場合がございます。できるだけ現物に近い色で撮影していますが、光源、カメラ、モニター画面により実物と色が若干異なる場合があります。自宅保管になりますので、神経質な方、完璧を求められる方は購入ご遠慮下さい。種類···風水素材···クリスタル