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ブリキ看板 コカコーラ チョークボード アンティーク お洒落 黒板 カフェ 店舗
商品番号 H96270260579
商品名

ブリキ看板 コカコーラ チョークボード アンティーク お洒落 黒板 カフェ 店舗
ブランド名 コカコーラ
特別価格 税込 2,035 円
在庫状況 あり

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商品詳細

「エンボスメタルサインCOKECHALKBOARD」【Coca-Cola正規品】コカコーラのおしゃれなチョークボードです。予定やメニューなどを書き込むことができて、インテリアとしてもおすすめです。こちらの商品は、コカ・コーラ正規ライセンス品となっております。サイズ：約W330/H425mm素材：メタル製ブランド：コカ・コーラお部屋やショップのインテリアとしてはもちろん、プレゼントにも最適です。商品は新品未使用ですが、若干小傷、色剥げ、歪みなどある場合がございます。ご了承の程お願いいたします。#ブリキ看板多数出品中#コカ・コーラグッズ多数出品中#アメリカン雑貨はコチラ15時までのご入金で即日発送いたします。テイスト...北欧、アンティーク、モダン、ナチュラル、レトロ、インダストリアル、西海岸・マリン風、カントリー風、アジアン主な素材...スチール壁飾りの種類...その他置物...ブリキ看板
http://narcologia.ru/goods/manufacture962941.html
http://narcologia.ru/goods/protein319434.html
http://narcologia.ru/goods/freezer935898.html
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