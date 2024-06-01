アマゾナイト　原石　鑑賞石

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商品詳細
緑がかった水色が美しい宝石アマゾナイトの原石です。透明感のあるブルーの石に天の河のような白の流線模様が特徴です。パワーストーンとして、心身のバランスを整える、夢や目標を叶える積極性を養う、ストレスを解消し癒しを与える等の効果があるとされています。
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