PANSY CHINA ティーポットセット グリーン パンジーチャイナ

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商品詳細
ティーポット ×1シュガーポット ×1カップ ×3ソーサー ×5カップが2点不足しています。ソーサーが割れたときの予備としてお使用下さい。ティーポットの内側に黒い点がありますが元からです。ティーポット、シュガーポット底面は写真の通り落ちない汚れになります。その他状態は写真にてご確認下さい。上品な優しいグリーンと金縁の高級感がかわいいお品です☆人を招いた時にお出しすると喜ばれると思います。中古、自宅保管ご理解頂ける方はよろしくお願いします。
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