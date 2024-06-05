【ブラック】パイプベッド シングル ベッド宮三段階高さ調整可スチール耐震ベッド

【商品仕様】商品サイズ：静止耐荷重：約120KG素材スチール（塗装仕上げ）組立品/完成品：組立品【おススメポイント】【ウッドｘスチールのヴィンテージデザイン】木とスチールフレームによるモダンなデザインで、シンプルな美しさを体感できます。美しい木目調と直線的なフォルムを持つスマートなスチールが組み合わされ、デザイン性がシンプルで視覚的にも素晴らしいです。【頑丈で魅力ある材質】天板にはMDFが使われており、木目の温かみを感じることができます。さらに、高品質で耐久性もあり、長期間安心して使用できます。【誰でも使用いただけるベッド】一緒に住んでいる親子や、転勤が多い単身赴任の方、一人暮らしを始める学生、そして訪れた親戚や友達にも最適です。子供から大人まで幅広い年齢層に対応しており、様々な用途に使用できる優れたベッドです。【足元の空間を有効活用】cmの高さは、ベッド下のスペースを十分に活用できるため、収納ボックスや衣類、靴などの収納に最適です。また、ベッド下の空間を有効活用することで、部屋の広さを最大限に引き出すことができます。収納スペースが多いので、部屋がすっきりと片付けることができ、生活の質を向上させることができます。【3段階の高さ調節】高さを３段階調節できるため、収納したいもののサイズや座ったときの高さに合わせて調整が可能です。また、スペースに合わせて高さを調整することで、限られたスペースでも効率的に収納することができます。【頑丈な桟フレーム14本】頑丈な14本のスチールフレームを採用し、負荷の多い箇所をしっかりとサポート。厚みのあるフレームで強度を確保し、安定感があり快適にくつろいでいただけます。【空気流通性にも優れる】脚床面が高くなっているため、下の空間が通気性がよくなり、湿気やカビ、ダニの繁殖を防ぐことができます。さらに、重量を分散することで、安定感が増し、より安心してご使用いただけます。



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