パッチワーク チェアー カラフルチェアー スツール イス ２色展開 ピンク系

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※重要※★お手数おかけしますが、ご購入前にコメント欄より在庫確認お願い致します。★ご購入頂きましたら、お手数をおかけしますがお電話番号のご連絡をメッセージよりお願い致します。発送にあたり、お電話番号が分からないと、取引が始められませんので、どうぞ宜しくお願い致します。★プロフィールご一読くださいませ。★商品紹介★ファブリックのカラフルパッチワークがかわいいデザインカラフルチェアー（椅子）です。サイズもコンパクトな為移動の持ち運びも簡単！お部屋のインテリアとしてとてもお勧めです！女性の方は化粧台の椅子として使ってもかわいいですね♪★商品詳細★サイズ■大きさ幅47cm×高さ58cm×奥行50cm■座面までの高さ43cm■重さ4．4kg■素材木材（足部分）、布（座面部分）規格木材（足部分）、布（座面部分）＊ファブリック部分はパッチワーク生地の為、それぞれ個体差がございます。お選び頂く事はできませんのでご了承下さい。♪♪♪他にも素敵な家具や雑貨販売致しておりますので、宜しければご覧くださいませ♪♪♪↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓#lanatureSHOP商品一覧↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓#スツール商品一覧↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑■送料＊発送に関して■発送は4〜7日とさせて頂いております。北海道・沖縄・離島以外は送料無料です。上記の場合はお問い合わせ下さい。チェアチェアー腰掛けイス小椅子丸椅子ラウンドスツールベンチ小型小さめスリムコンパクト軽い軽量輸入家具子ども部屋子供部屋布木木製ブラック黒ベージュ茶模様柄丸いサークル刺繍スツールひとり掛け1人掛け一人掛け1人用パッチワーク背もたれ無し背もたれあり脚付きレトロ風フレンチカントリー風北欧北欧風北欧家具個性的お洒落オシャレおしゃれカワイイかわいいナチュラルIKEAイケア無印フランフランお探しの方にも#スツール#椅子#イス#刺繍#レトロ