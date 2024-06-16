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今右衛門　錦絵コーヒーカップ\u0026ソーサー2客セット
商品番号 B90317246956
商品名

今右衛門　錦絵コーヒーカップ\u0026ソーサー2客セット
ブランド名 有田焼
特別価格 税込 1,816 円
在庫状況 あり

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商品詳細

今泉今右衛門のコーヒーカップとソーサーのセット、2客です。長らく棚に飾られていました。食器として使用したことはございません。所有者が他界しており正確な年代などは分かりません。大きさはカップが直径約8センチ✖️深さ5.5センチソーサーが直径約15センチです。とても素敵な錦絵です。お好きな方にお使いいただければと思います。お箱がございませんので、厳重にプチプチなどで包み、リサイクルのダンボール箱に入れてお送り致します。#今右衛門#コーヒーカップ#ティーカップ#有田焼
http://narcologia.ru/goods/scissoring206196.html
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