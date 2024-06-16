今右衛門　錦絵コーヒーカップ\u0026ソーサー2客セット

今泉今右衛門のコーヒーカップとソーサーのセット、2客です。長らく棚に飾られていました。食器として使用したことはございません。所有者が他界しており正確な年代などは分かりません。大きさはカップが直径約8センチ✖️深さ5.5センチソーサーが直径約15センチです。とても素敵な錦絵です。お好きな方にお使いいただければと思います。お箱がございませんので、厳重にプチプチなどで包み、リサイクルのダンボール箱に入れてお送り致します。#今右衛門#コーヒーカップ#ティーカップ#有田焼



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