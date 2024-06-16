1人掛けソファー 一人用 肘付き ソファベッドハイバック リクライニング高座椅子

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【製品仕様】本体サイズ：幅70cm×奥行83cm×高さ90cmオットマン：幅57cm×奥行48cm×高さ38cm。材質：張り材：ポリエステル100%中材：ウレタンフォーム構造材：スチールパイプ脚部：ラバーウッド【3段階のリクライニング】背もたれは90度～180度のリクライニング可能、テレビを見ったリ、本を読んたり、お昼寝などシーンごとに自分好みの角度に調整できます。【オットマン付き】こちらのソファにはオットマン付いており、ソファとくっつけて使うことで足をゆったり伸ばすことができます。【ハイバックと肘掛けで包まれるようなホールド感】日常の疲れをそっと受け止めてくれる、自分だけの安心できる場所。【脚を外してフラットに】低い椅子が欲しくなったときは、木脚を外してフラットタイプにも。【掃除ロボットとの相性が良く、座面のお掃除もらくちん】【小物収納に便利なサイドポケット付き】【アーチ状の肘掛け】もたれるときに体の側面が当たるひじ掛けにもウレタンをたっぷり詰め、心地よい柔らかさになっております。【ボリュームたっぷりのクッション性】たっぷり詰め込んだウレタンが優しく身体を包み込みます。【脚を外せばローソファに早変わり】座面の低いロータイプソファにすれば、お部屋の空間に余裕が生まれお部屋がすっきりとした印象に。【使い方様々なオットマン付き】カウチソファとしての使用はもちろん、オットマンを独立させて来客用のスツールにしたりすることができます。【スペースを取らないコンパクト設計】座面幅約57cmの1人掛けソファー。【こだわりの生地】丁寧に編まれたファブリックは、耐久性がポイント。組み合わせはアイディア次第、様々なシーンに合わせて使える便利な一人掛けソファ3つのスタイルを楽しめる、自由なレイアウトスタイル。ライフスタイルや気分に合わせてレイアウトを自由に変えることができるソファーセット。梱包サイズ：幅×奥行×高さ約115×63×25cm部品の収納場所について梱包サイズを小さくするため、肘置きは本体裏に収納されてお届けしております。商品取り扱い説明書の2ページ目をご参照し、組み立てをお願い致します。