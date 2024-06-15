ウェッジウッド　記念プレート



イヤープレート 2023年



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ウェッジウッド ジャスパーイヤープレート 2021年 - Sohbi（旧：創美 ...



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ウエッジウッドWedgwood ジャスパー 1999年イヤーズプレート【ウェッジウッド廃盤品/個数限定】



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ウェッジウッド ２２５周年記念 創業者ジョサイア・ウェッジウッドの ...

お皿/お椀/デザート食器···皿/プレートカラー···ブルーウェッジウッド エリザベス女王即位40周年記念プレート ジャスパー です。何の汚れかはわかりませんが、若干の汚れがあります（写真3）長い間（15年くらい）キッチンでお皿にティッシュを敷いて指輪置きとして使っていました。サイズ直径11.5センチ素人の採寸ですので、若干の誤差はご了承ください。箱はありません。大切に使っておりましたが、使用期間は長いです。ご理解いただいた上でのご購入をお願い致します。返品は、ご遠慮下さい。#wedgwood#ウェッジウッド#エリザベス女王#即位40周年#ジャスパー