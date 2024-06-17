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リリパットレーン LILLIPUT LANE「THE POTTERY」L2123
商品番号 A46933742006
商品名

リリパットレーン LILLIPUT LANE「THE POTTERY」L2123
ブランド名 Aankle
特別価格 税込 5,300 円
在庫状況 あり

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商品詳細

他にもアンティーク品を出品しています#まりもねこアンティークリリパットレーンは1982年にイギリスで創業。イギリスの伝統的な風景や建築物を忠実に再現し、多くの愛好家に支持されてきました。熟練の職人たちによって手作業で作られるミニチュアハウスは、コレクターアイテムとしても人気があります。【ブランド】リリパットレーンLILLIPUTLANE【商品名】THEPOTTERYL21231998【状態】大きな欠けは見られませんが、ヴィンテージ品になります。写真をご確認のうえご検討ください。外箱、deedあり【サイズ】横幅：約15cm奥行：約9/5cm高さ：約10cm※丁寧に梱包を行い、24時間以内の発送を心掛けております。リリパットレーンLILLIPUTLANEミニチュアハウスイギリス英国置物ヴィンテージアンティークハンドメイドhandmadeUKイングランド
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