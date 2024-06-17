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C5708☆蔵出し 明治期 伊万里 錦手犬文 尺四寸 大皿 色絵 花籠 骨董品
商品番号 S54861184253
商品名

C5708☆蔵出し 明治期 伊万里 錦手犬文 尺四寸 大皿 色絵 花籠 骨董品
ブランド名 Sankle
特別価格 税込 1,672 円
在庫状況 あり

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商品詳細

●価格交渉.ご質問はお気軽にお問い合わせください。●コメント途中でも、先に購入の方を優先します。●必ず自己紹介・説明文をご覧下さい。●購入前のコメントは不要です。●お取り置き対応は致しません。●土日祝祭日は対応不可です。予めご了承ください。《商品名》★蔵出し明治期伊万里錦手犬文尺四寸大皿色絵花籠骨董品《商品説明》★伊万里錦手犬文尺四寸大皿です。★錦手の全体に唐草があしらわれた大皿で、窓絵には花篭、見込みに犬が描かれた面白い文様のお皿です。《商品仕様》★時代：明治期★サイズ：径420×高さ60㎜※素人採寸ですので、多少の誤差はご容赦下さい。　《商品状態》★完品となります。(若干のゆがみと高台内に窯傷はあります)詳細は写真にてご確認下さい。犬文はなかなか見かけない希少な一枚です。《付属品》※お送りするものは写真にあるもののみとなります。《管理コード》WJQTDC0521
http://narcologia.ru/goods/contemplate539177.html
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