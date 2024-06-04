新品★輸入ポスター★モーリス・ルイス★お洒落インテリア★近代美術館



モーリス・ルイス展図録 1986年」滋賀県立近代美術館 | Frobergue onlin... モーリス・ルイス展図録 1986年」滋賀県立近代美術館 | Frobergue onlin...



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モーリス・ルイス展 MORRIS LOUIS モーリス・ルイス展 MORRIS LOUIS



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■アーティストMORRISLOUISモーリス・ルイス■タイトルOMEGAIV(1959-1960)■サイズ59.4cmx84.1(cm)巨大なキャンバスに浸透した色彩の広がりによって形成される絵画空間の追求を行い、抽象表現主義に続くカラー・フィールド・ペインティングの代表的な画家として注目されたアメリカのアーティスト、モーリス・ルイス（1912-62）の作品『オメガIV』（1959-1960）を使用したポスターです。「世界一美しい美術館」と称される、デンマークの首都コペンハーゲンにあるルイジアナ近代美術館で限定制作されたポスターです。併設されたルイジアナデザインブティックから取り寄せた正規品です。フレームは付属致しません。北欧 インテリア アートポスター 海外ポスター 輸入ポスター 現代アート アンティーク 印刷物 コレクション 絵画