中国　チベット　木彫　仏像

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材質 木製 木彫総重量 927gこの品の木彫比較的珍しいと思います。サイズ感等、画像にて判断お願いします。質問等ありましたら気軽にコメントください。#古銅#銅金#度金#銅流金#置物#当時物#希少#レア#チベット仏#仏像#古美術#骨董#アンティーク#厨子#昭和レトロ#ビンテージ#和モダン#大仏#地蔵堂#神#仏壇#仏具#仏像#厨子#木彫#寄せ木#木製#玉眼#不動明王＃獅子舞#宝#鉄瓶#金#銀