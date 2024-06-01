ご覧いただきありがとうございます。全て手作りの樹脂製金魚となりますので、ご興味ある方はいかがでしょうか。手作りのデリケートのものなので、神経質なな方は必ず購入前コメントください。



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【樹脂粘土】まずは金魚、作ってみた ～How to make Goldfish (Polymer Clay)～



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