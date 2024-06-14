北オーストラリア産天然さんご　3種セット

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商品詳細
Hさま専用です入手経緯は不明ですが長い間実家の洋室でガラスショーケースに入って飾られていた天然さんごになります「北オーストラリア産白サンゴ」と書いたラベルが前に置かれておりましたがそれ以上の詳細は分かり兼ねます見る角度、置き方によりサイズが若干変わりますがおおよそをお示しします小枝のようなさんご（写真２～４） 15x15x高さ11普通の枝さんご（写真5，6） 17x13x高さ5極太さんご（写真7、8）タテ11xヨコ13 円形のサンゴはどちらも形が整っている方ではないかと思いますセットでのご購入者さまをお待ちしております
http://narcologia.ru/goods/mobilehome832443.html
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