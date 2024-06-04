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- 40s〜50sアメリカアンティーク クリスタルガラス\u0026大理石キャンドル燭台USA
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商品詳細
アメリカのアンティークショップで購入しました。1940〜50年代頃と思われる金属製の豪華な燭台になります。クリスタルガラスと大理石で出来た豪華な置物です。ずっしりと重く安定感があります。サイズは底が15cm×15cm、高さ約20cmあります。裏側に5981(?)と刻印があります。古いものですが状態は良好です。キャンドルはイメージ写真であり付属しません。ビンテージ品アンティーク品にご理解ある方よろしくお願い致します。#paris#50s#60s#ファイヤーキング#古代 #ギリシャ#fireking#大理石#ロカビリー#イタリア#カーテン#ハワイ#イームズ#パンサー#スカンジナビア#アールヌーヴォー#フリーメイソン#ミッドセンチュリー#アールデコ#北欧#燭台 #デンマーク#ドイツ#シャビーシック#インダストリアル#古道具#家具#カリフォルニア#西海岸#antique#ビンテージ#広告#ネイティブ#アドバタイジング#ブロカント#ガレージ #蚤の市#70s#古着 #店舗#アトミック#フランス
http://narcologia.ru/goods/septet496819.html
http://narcologia.ru/goods/smear346504.html
http://narcologia.ru/goods/calling569350.html
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