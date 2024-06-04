  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
40s〜50sアメリカアンティーク　クリスタルガラス\u0026大理石キャンドル燭台USA
商品番号 E92838086151
商品名

40s〜50sアメリカアンティーク　クリスタルガラス\u0026大理石キャンドル燭台USA
ブランド名 Eankle
特別価格 税込 13,230 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

アメリカのアンティークショップで購入しました。1940〜50年代頃と思われる金属製の豪華な燭台になります。クリスタルガラスと大理石で出来た豪華な置物です。ずっしりと重く安定感があります。サイズは底が15cm×15cm、高さ約20cmあります。裏側に5981(?)と刻印があります。古いものですが状態は良好です。キャンドルはイメージ写真であり付属しません。ビンテージ品アンティーク品にご理解ある方よろしくお願い致します。#paris#50s#60s#ファイヤーキング#古代　#ギリシャ#fireking#大理石#ロカビリー#イタリア#カーテン#ハワイ#イームズ#パンサー#スカンジナビア#アールヌーヴォー#フリーメイソン#ミッドセンチュリー#アールデコ#北欧#燭台　#デンマーク#ドイツ#シャビーシック#インダストリアル#古道具#家具#カリフォルニア#西海岸#antique#ビンテージ#広告#ネイティブ#アドバタイジング#ブロカント#ガレージ　#蚤の市#70s#古着　#店舗#アトミック#フランス
http://narcologia.ru/goods/septet496819.html
http://narcologia.ru/goods/smear346504.html
http://narcologia.ru/goods/calling569350.html

40s〜50sアメリカアンティーク　クリスタルガラス\u0026大理石キャンドル燭台USA
希少豪華！ 40's〜50's アメリカアンティーク 大理石キャンドル燭台USA ...

40s〜50sアメリカアンティーク　クリスタルガラス\u0026大理石キャンドル燭台USA
希少豪華！ 40's〜50's アメリカアンティーク 大理石キャンドル燭台USA ...

40s〜50sアメリカアンティーク　クリスタルガラス\u0026大理石キャンドル燭台USA
2023年最新】デンマーク 製 の人気アイテム - メルカリ

40s〜50sアメリカアンティーク　クリスタルガラス\u0026大理石キャンドル燭台USA
希少豪華！ 40's〜50's アメリカアンティーク 大理石キャンドル燭台USA ...

40s〜50sアメリカアンティーク　クリスタルガラス\u0026大理石キャンドル燭台USA
希少豪華！ 40's〜50's アメリカアンティーク 大理石キャンドル燭台USA ...

40s〜50sアメリカアンティーク　クリスタルガラス\u0026大理石キャンドル燭台USA
SOLDOUT-アメリカ 60s ガラス キャンドルホルダー ロウソク立て ...

40s〜50sアメリカアンティーク　クリスタルガラス\u0026大理石キャンドル燭台USA
希少豪華！ 40's〜50's アメリカアンティーク 大理石キャンドル燭台USA ...

40s〜50sアメリカアンティーク　クリスタルガラス\u0026大理石キャンドル燭台USA
ニッサン・インゲル 「紫水晶」アクリルパネルイラスト 新しいエルメス ...

40s〜50sアメリカアンティーク　クリスタルガラス\u0026大理石キャンドル燭台USA
イギリスで見つけたアンティークの燭台、真鍮製のおしゃれなキャンドル ...

40s〜50sアメリカアンティーク　クリスタルガラス\u0026大理石キャンドル燭台USA
アメリカヴィンテージクリアガラスキャンドルスタンドホルダー緑 ...

40s〜50sアメリカアンティーク　クリスタルガラス\u0026大理石キャンドル燭台USA
RARE】 ENGLAND antique イギリスアンティーク ヴィクトリアンガラス ...

40s〜50sアメリカアンティーク　クリスタルガラス\u0026大理石キャンドル燭台USA
工芸画 死んだ鳥 複製画 クルーズ 壁掛け アンティーク調 ディスプレイ-

40s〜50sアメリカアンティーク　クリスタルガラス\u0026大理石キャンドル燭台USA
アメリカヴィンテージクリアガラスキャンドルスタンドホルダー緑 ...

40s〜50sアメリカアンティーク　クリスタルガラス\u0026大理石キャンドル燭台USA
希少！ 50's アメリカアンティーク ピンク色キャンドルガラス2個セット ...

40s〜50sアメリカアンティーク　クリスタルガラス\u0026大理石キャンドル燭台USA
イギリスから届いた銀雑貨、アンティークシルバーのキャンドルスタンド ...

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru