北欧ヴィンテージ　ロールストランド　マザープレート　1976年　イヤープレート



2023年最新】マザープレートの人気アイテム - メルカリ



RORSTRAND／ロールストランド Xmasイヤープレート1970-1980年- 暮らしのたからもの



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Rorstland/ロールストランド/Mors Day/マザーズデイ イヤープレート(1971)



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デンマークで購入しましたロールストランド社のマザープレートです。こちらは1976年バージョンです。かわいいです…。縁取りの模様も素敵でマザープレートならではの淡くて優しい雰囲気が感じられ、本当に素敵です。。76年版は小さな女の子が果物の収穫を見ているのでしょうか。子どもならではのワクワク感が伝わってくるような絵柄です。サイズ 直径 21センチ若干深さのあるプレートで、実際に使用しても使いやすそうな、イヤープレートにしてはなかなか珍しい形かなと感じました。それほど重さもないので(約350g)飾りやすいと思います。状態は欠けなどない良好なヴィンテージコンディションです。壁に掛けて使われていたようで、裏にはフックがわりの針金がついています。針金がむき出しの箇所もございますのでお気をつけてお持ちください。テーブルなどもキズがつかないようお気をつけください。(画像10枚目)また、裏には焼成時の跡もございますのでご了承くださいませ。今回複数年ぶんございますので、並べて飾っても素敵です。複数枚ご希望の方は一枚あたりの価格を少しお値引きさせていただきますのでお知らせください。(こちらの76年は合計2枚ございます。同じ絵柄を並べてもかわいいかもしれません)イヤープレートとしてお誕生日のお祝いなどにも。よろしくお願いいたします。#ハミーのロールストランドシリーズ#北欧#ビンテージ#イヤープレート#マザープレート#1976#誕生日プレゼント#贈り物#壁飾り#絵皿#ブルー#青い絵皿#ロイヤルコペンハーゲン#クイストゴー#アラビア#グスタフスベリ#リンドベリ#リチャードジノリ#ウェッジウッド