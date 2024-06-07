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輸入ハンドメイドインテリアガラス
商品番号 K47460066753
商品名

輸入ハンドメイドインテリアガラス
ブランド名 Kankle
特別価格 税込 2,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

主な素材...その他主な素材...ガラス製品好きで集めていた、スイスより輸入品のハンドメイド製品です。購入時期は25年ほど前ですが、欠けもなく綺麗です。２点あるので１点出品することにしました。主な素材...ガラス
http://narcologia.ru/goods/reflector478164.html
http://narcologia.ru/goods/message87227.html
http://narcologia.ru/goods/pompous553723.html

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