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- Grace Collection カップ\u0026ソーサー 5客セット
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商品詳細
新品未使用 曽我ガラスグレース耐熱ガラスグレープティーセット5客 輝きのある透き通るような美しいガラスが印象的です。優しいお色味のグレープの実がそれぞれ描かれ、凝ったデティール金彩があるものはとても珍しくたいへんレアで希少なお品です。#廃盤#レア#曽我ガラス#金彩#レトロ#カップソーサー#セット#耐熱ガラス#ぶどう#ステンドグラス#ハンドペイント#ティーセット種類···コップ
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