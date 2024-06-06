Grace Collection カップ\u0026ソーサー　5客セット

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新品未使用 曽我ガラスグレース耐熱ガラスグレープティーセット5客 輝きのある透き通るような美しいガラスが印象的です。優しいお色味のグレープの実がそれぞれ描かれ、凝ったデティール金彩があるものはとても珍しくたいへんレアで希少なお品です。#廃盤#レア#曽我ガラス#金彩#レトロ#カップソーサー#セット#耐熱ガラス#ぶどう#ステンドグラス#ハンドペイント#ティーセット種類···コップ