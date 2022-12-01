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黒塗り、金箔仕上げの人形用ケース
商品番号 G48238539694
商品名

黒塗り、金箔仕上げの人形用ケース
ブランド名 Gankle
特別価格 税込 1,785 円
在庫状況 あり

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商品詳細

黒塗り、金箔仕上げの人形用ケースです。新品未使用ですが、店頭展示販売品です。ケースの裏紙が経年劣化により色褪せがあります。写真参照願います。サイズ(ケース)幅　　約44センチ奥行　約39センチ高さ　約67センチ人形は付きません。ケースのみの販売となります。古い物なのでご理解の上ご購入願います。
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