黒塗り、金箔仕上げの人形用ケース

黒塗り、金箔仕上げの人形用ケースです。新品未使用ですが、店頭展示販売品です。ケースの裏紙が経年劣化により色褪せがあります。写真参照願います。サイズ(ケース)幅 約44センチ奥行 約39センチ高さ 約67センチ人形は付きません。ケースのみの販売となります。古い物なのでご理解の上ご購入願います。



五月人形 金剛(漆) 収納櫃付 - 金沢金箔の箔一| HAKUICHI STYLE



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