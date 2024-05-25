欄間　書院欄間　2枚　昭和レトロ　彫刻　建具　衝立　リフォームインテリア

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欄間 彫刻 書院欄間 2枚 昭和レトロ 組子欄間 書院障子 建具 衝立 リフォームインテリア竹 梅 菊サイズ約 37cm×169cm旧家の片付け処分品です。とても古い物ですのて、多少のキズや汚れ等あると思いますが、目立つような大きなダメージ等は無いです✨詳しい事は分かりませんのて、画像でご確認頂きあくまでも年代物であることにご理解の上ご検討よろしくお願い致しますm(__)mご質問等ございましたらお気軽にどうぞ☺️即購入OKです。検索ワードアンティーク レトロポップ 雑貨 リビング ダイニング 倉庫 什器店舗 カフェ レストラン ショップ家具 飾り棚 インテリア ディスプレイ展示 和箪笥 和家具 古美術 茶道衝立 パーテーション 和小物和雑貨 組子 蔵戸 扉 竹中国美術古民具骨董天然生活#杢目#雨戸#板戸#鴨居#格子戸#敷居#欄間#銘木#杢目#縄文杉#屋久杉#原生林