ガーデニング雑貨　ビンテージ　アンティーク物入れ

テイスト···北欧、アンティーク、カントリー風蚤の市で購入しました。何に使う物なのか不明です。ガーデニングに使用したいと思いましたが、活かせるイメージがわかず、出品します。多肉はもちろん、お店のインテリアにもアイデア次第！自宅保管故神経質こだわりの強い方はご遠慮下さいませ。



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