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ガーデニング雑貨　ビンテージ　アンティーク物入れ
商品番号 R53924593589
商品名

ガーデニング雑貨　ビンテージ　アンティーク物入れ
ブランド名 Rankle
特別価格 税込 3,441 円
在庫状況 あり

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商品詳細

テイスト···北欧、アンティーク、カントリー風蚤の市で購入しました。何に使う物なのか不明です。ガーデニングに使用したいと思いましたが、活かせるイメージがわかず、出品します。多肉はもちろん、お店のインテリアにもアイデア次第！自宅保管故神経質こだわりの強い方はご遠慮下さいませ。
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