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ドイツ　シュタインバッハ製　くるみ割り人形　高さ40センチ
商品番号 T54625225853
商品名

ドイツ　シュタインバッハ製　くるみ割り人形　高さ40センチ
ブランド名 Tankle
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

母が30年程前にヨーロッパ滞在中にドイツを旅行中お土産で買って来た人形です。主な素材···木製ら
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