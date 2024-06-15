壁掛け インテリア雑貨 置き物★月と太陽★2点セット

壁掛け月と太陽の2点セットです。裏側に引っ掛ける仕様になってます。サイズ(cm)月:縦17・横10・厚さ10太陽:縦22・横20・厚さ5.5多少の誤差はご了承ください。中古、自宅保管品です。ご理解頂ける方の購入を、お待ちしております。コメントなし、即購入⭕️です。バラ売り不可。インテリア雑貨アンティークレトロビンテージヴィンテージオールドクラシッククラシカルVINTAGE昭和レトロ壁掛け置き物置物



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