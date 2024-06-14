希少 XL 00's Spider-Man 2002 ヴィンテージ Tシャツ

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【商品名】・希少XL00'sSpider-ManヴィンテージTシャツ2002スパイダーマンスパイダーバースMARVELマーベルムービー映画ヴィンテージ古着【カラー】・ブラック【サイズ】・XL・肩幅59cm・身幅59cm・着丈69cm【商品説明】・2002年公開のSpider-ManのTシャツです。・サムライミ監督、トビーマグワイアのスパイダーマン。・スパイダーマン物には珍しいタイトルロゴのみのプリント。・シンプルに着用できます。・ゴールデンサイズのXL。・ブラック〜少しネイビーっぽい色味です。・お探しの方に是非。【状態】・使用感が少ない美品です。・目立つダメージ、汚れはございません。・ヴィンテージ商品の為、ご了承お願いいたします。【ご案内】・24時間『即購入、コメント』OKです。・セット購入、リピーター様はお値下げ可能です。・良い古着をセレクトしていますので、よかったらご覧ください→#NEVERMIND_InstockVENOMヴェノムCARNAGEカーネイジBATMANバットマンJOKERジョーカーヴィランカラー···ブラック