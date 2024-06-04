おまけ付きAKIRAセル画展　会場限定品　TシャツXLアキラ　抽選販売　大友克洋

AKIRAセル画展のオリジナルTシャツになります。こちらのデザインのTシャツは受注販売はなく、会場で抽選を行い、当選者のみ購入出来るTシャツになります。現在開催されているセル画展のチケットは全て売り切れになっていて、こちらの商品は数量限定品になりますので希少価値の高い商品になります。購入時に付いていたショッパーとフライヤーもお付けさせて頂きます。【原産国】ベトナム【素材】綿100%【SIZE/cm】XL：身丈78/身幅58/肩幅53/袖丈24宜しくお願い致します。



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