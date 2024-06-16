【新品・未使用】NY ヤンキースキャップ ネイビー MoMA Edition

【新品】MOMAxYankeesNewEraCapネイビーニューヨークのMoMAストアで購入した正規品・新品未使用品になります。限定コラボ商品となり売り切れになってます偽物が格安で出回っているそうなので注意ください。アメリカのmoma公式サイトから購入しました新品未使用の正規品となります、すり替え防止のため返品、交換は不可となってますのでご理解いただける方のみ購入してください。【発送方法】雨の際に商品が濡れないようビニール袋に入れてます。1-2日ですぐに発送します。※即購入OKです。※値引き不可。※ブラック、グリーンも別で出品しております。※生産工場の違いにより、内側(裏地部分)の仕様が商品ごとに異なる場合がございます。不良ではございませんので、予めご了承ください。※ニューヨークからの直輸入商品になります。生地の端処理や糸始末が、国内の品質基準とは異なる場合がございますので、予めご了承ください。■スペック素材コットン100％サイズcm：ワンサイズ頭廻り約51～63.5（アジャスター付）高さ11、つば7、約80g#ニューエラ#newera#モマ#MOMA#NY#キャップ#メンズ帽子#帽子#レディース帽子#ニューヨーク



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