【キムタク着用】Rags McGREGOR stie-lo　ギーブルタン　Tee

✅商品説明RagsMcGREGOR(ラグスマックレガー)×stie-lo野口強 PHOTOTEEフェイスフォトTシャツ PHOTOTEEGuyBourdin/FACE ギーブルタン2016AWRagsMcGREGORとスタイリスト野口強氏のstie-loとのコラボT-Shirtsギーブルタンの写真を使用したおぞましくも美しいプリントがインパクト特大❢木村拓哉さん着用アイテムで非常に人気が高いモデルです。✅基本情報【色】 白 ホワイト【素材】 綿：100％【シルエット】 ややゆったり【サイズ】 M【実寸《cm》】 ◾️身幅・55 ◾️肩幅・51 ◾️袖丈・20 ◾️着丈・71【状態】 一般的な中古品【着用シーズン】 春 夏【ポケット】 無し【生地の厚さ】 普通【裏地】 無し【伸縮性】 有り【透け感】 無し✅発送方法◾️ゆうゆうメルカリ便 匿名配送（らくらくに変更可能）◾️送料完全無料❢◾️スピード発送❢⭐️タバコ ペット 香水 全て無し❢柄・デザイン...プリント（ロゴなど）カラー...ホワイト袖丈...半袖ネック...クルーネック季節感...夏



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