SALE クロコダイル財布 メンズ長財布 シャイニング ブルー 財布 426-B

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新色が入荷致しました。サファイアブルー！シルバー金具！厳選されたクロコダイルレザーをロイヤルブルーに染めた最新ラインです。世界的工房の熟練職人がハンドメイド制作した、高いクオリティを誇る、本物のクロコダイル長財布。最新のクロコダイル財布なら⇨#小太郎クロコダイル財布即発送可能です。ワンランク上のクロコ財布をお探しの方にピッタリ(˃̵ᴗ˂̵)☆*:.。★鏡面艶加工こちらのクロコダイルのシャイニング加工は、原皮を鞣して染色したあと必須アミノ酸を含んだ動物性タンパク質を塗り、メノウ石で磨くことで宝石のような光沢になります。価格はマットクロコダイルとは比べれないほど高額です。写真は現物です。メンズ、レディース兼用。養殖ワニのみを使用。野生動物、型押し、合皮、密輸品などは取り扱いしておりません。【ブランド】プライベートブランド【カラー】サファイアブルー×内装グレー【サイズ】20.5×11×2.5cm位【素 材】シャムクロコダイル【仕 様】札入れ×2、カード×12、小銭入れ×1、オープンポケット×2、フリーポケット×2【輸入国】KingdomofThailand 証明書付 化粧箱付全て新品ですが、天然素材ですので写真では確認出来ない色ムラ、スジ、キズ、匂いなどあるかもしれません。ワニは地を這い闘う生き物ですのでキズはつきものであり、個性ある一点物の証でもあります。ワシントン条約CITESに基づき経済産業省認可の正規輸入された養殖ワニ革を使用しております。無言即決歓迎です！クロコダイルクロコダイル財布クロコダイル長財布メンズ財布レディース財布シャイニングクロコダイル二つ折り財布メンズ長財布ギフト父の日母の日紳士誕生日記念日贈り物プレゼントカラー···ブルー財布形···長財布素材···本革