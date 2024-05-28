NIKE エアフォース1

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商品詳細
NIKEエアフォース1サイズは27センチ購入してから2、3回しか履いてません。目立つ汚れ、ほつれ無く美品かと思います。型番:816621-100#NIKE#AirForceモデル/シリーズ···AIRFORCE
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