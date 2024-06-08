真作】☆絵画☆花房吉高 油彩8号 花菖蒲 作品修復済み 箱・黄袋入☆J51 ...

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大注目】 【真作】正泉/山村馬子図/淡彩山水図/掛軸☆宝船☆AA-613 ...

絵画の種類...油彩画・油絵形式...額縁入り主題...静物主な画材...油彩絵の具額寸法★約56×63作品寸法★約38×46・アクリル板が付属しています。・額に僅かなスレがあります。・掲載画像と実物では、若干の色味の違いが生じる事がありますがご了承くださいませ。・絵画等を購入された後、壁に掛ける場合は紐や金具の強度をよくご確認頂いた上でお掛け下さい。また、定期的に強度が低下していないか確認する事をお勧め致します。・画像をよくご覧になり、中古品である事をご理解頂いた上でのご購入をお願いいたします。※絵画の商品タイトルに特定の作者名の記載がある作品について。【真作】真作であると保証できる作品。購入日から90日以内に公定鑑定機関より贋作と判断された場合、作品を返品頂いた上で、鑑定料と購入金額を返金させて頂きます。【模写】わずかでも真作ではないと疑いのある作品は全て模写と表記いたします。