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【値下可】新品 メゾンキツネ DRESSED FOX 6P CAP ユニセックス
商品番号 V42499373424
商品名

【値下可】新品 メゾンキツネ DRESSED FOX 6P CAP ユニセックス
ブランド名 メゾンキツネ
特別価格 税込 5,080 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MaisonKitsuneDRESSEDFOX6PCAPメゾンキツネドレスドフォックス6Pキャップユニセックスカラー：バーガンディ、ワインレッド定価：14,850円新品未使用のタグ付き本国の公式サイトより購入した正規品です。購入して被ろうと思ったのですが被らないので出品します。既に完売のようですので、この機会に是非お求め下さい。ユニセックス仕様のコットン素材ベースボールキャップ。フロントにフレンチドレスドフォックスヘッドの刺繍、バックにMaisonKitsunéの刺繡を配した6パネルキャップです。maisonkitsunémaisonkitsuneメゾンキツネbeautifulpeopleビューティフルピープルSTUDIOUSステュディオスADAMETROPEアダムエロペA.P.CAPCMSGMマルジェラMargielaMM6acneアクネBALENCIAGAADERアーダーエラーラージフォックスドレスドフォックスTRICOLORFOXDRESSEDFOXParisienKITSUNEキャップ帽子
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