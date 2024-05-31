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U.S. POLO 三つ折り財布
商品番号 I40674386269
商品名

U.S. POLO 三つ折り財布
ブランド名 ポロ
特別価格 税込 2,738 円
在庫状況 あり

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商品詳細

卸店で購入したものです。コンパクトな三つ折りの財布で、小銭入れ部分もあり十分な収納力があります。
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