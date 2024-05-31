VANS　スーサイダルテンデンシーズ　Sk8　スケート　バンズ　スイサイダル

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商品詳細
メインカラー...ブラックスニーカー型...ハイカット(High)サイズ27cm【仕様・素材】スイサイダルテンデンシーズとバンズのコラボモデルです。現在手に入れるのは難しくなっていると思われます。近日中に買い取り店にて売る予定なので、サイズの合う方、コレクターの方はお早めに。箱付き(ダメージ有り)【ダメージについて】シューレース、履き口に色移り有りアウトソールに若干のよごれ古着の商品にご理解のある方のみのご購入をお願い致します。その他質問等ございましたら、コメント欄にて遠慮なくどうぞ！
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