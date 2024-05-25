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26.5cm【NIKE AIR MAX 95+BB】ナイキ エアマックス
商品番号 H35706781839
商品名

26.5cm【NIKE AIR MAX 95+BB】ナイキ エアマックス
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 2,534 円
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商品詳細

・NIKEAIRMAX95+BB・ナイキエアマックス95+BB・ブラック/ブライトクリムゾン-ダークグレイ-ウルフグレイ・madeinCHINA・商品番号/511307-069・2012年6月発売　定価17,850円#mymスニーカー古着屋さんのNIKE一覧はこちら●商品説明1995年に発売された「AIRMAX95」のアッパーデザインを踏襲しながら、HYPERFUSEテクノロジーを採用して軽量化した「AIRMAX95+BB」の登場です。ソールユニットにはケージを取り払った360°AIRを採用しクッション性を向上しています。●状態状態【B】個人的な主観での状態を記載しております。美品【S】新品or未使用に近くキレイ良い【A】使用感、汚れが少なくキレイ普通【B】使用感は若干ありキズ、汚れは少しある少悪【C】全体的にキズ、破れ、汚れある。悪い【D】かなり全体的にキズ、破れ、汚れある7.8回程度の使用。シュータンのロゴ部分の剥がれはありますが汚れは少なめで状態は良いです。念のため中古品ということをご理解くいただいた上でご購入をお願いします。神経質な方はご遠慮下さい。#mymスニーカー古着屋さんの26_5cm一覧はこちら●サイズ26.5cm●その他、注意事項：他のブランドや古着なども取り扱っていますので興味があればプロフィールをご参考くださいね(^O^)#mymスニーカー古着屋さんのNIKE一覧はこちら#NIKE#AIRMAX95BB#ナイキ#エアマックス#26.5cmメインカラー...ホワイト,ブラック,オレンジ
http://narcologia.ru/goods/traverse100826.html
http://narcologia.ru/goods/pompous294523.html
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