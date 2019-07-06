【新品未使用】ZANONE（ザノーネ）アイスコットンTシャツ

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大人気のZANONE（ザノーネ）アイスコットンカットソーです。ZANONEおける夏場の定番アイテムです。シンプルなミニマルデザイン。着るといい感じにフィットすることで上品に見せてくれる一着です。一度着ると手放せなくなるという噂のアイスコットン。独特のシャリ感が肌に心地よく、不思議とひんやりと感じる肌触りが暑い夏にも快適!!通気性や速乾性にも優れているので、汗をかいても着心地は爽やかで、まさに蒸し暑い日本の夏にはもってこいの素材。ジャケットのインナーや今からの季節にハーフパンツとの相性も抜群のアイテムです。カラー:ブラウンサイズ:44(S〜Mぐらい)肩幅:40㎝着丈:64㎝身幅:50㎝袖丈:22㎝※全て平置きで採寸しております。誤差はご了承下さい。素材:コットン100%このモデルが好きで複数枚気に入って購入してストックしていましたが、他の物を購入しましたので、お譲り致します。新品未使用で自宅保管しておりました。自宅保管ですので細かな部分はご了承頂ける方へお譲り致します。定価:25,000円ほど。他にもイタリアンブランドの物を出品しております。#Alifeの商品一覧クルチアーニ、オリアン、セッテフィーリ、アンティーチポ、ジャブス、ムーレー、ヘルノ、アントレアミ、ヤコブコーエン、インコテックス、GTA、フィナモレ、ラルディーニ、ギローバー、シビリア、チルコロ、タリアトーレ、ザノーネ、イザイア、ボリオリ、イレブンティ、バルバなどイタリアブランドの好きな方にもおススメです。菅原靴店、ストラスブルゴ、エストネーション、ユナイテッドアローズ、ナノユニバース、ビームス、シップス、バーニーズニューヨーク、ポールスミス、トゥモローランド、ドレステリアなどが好きで良く買い物をしています。