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BONEZ キャップ　サイン入り
商品番号 G98741519944
商品名

BONEZ キャップ　サイン入り
ブランド名 Gvital
特別価格 税込 2,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BONEZのサイン入りキャップになりますメンバーのお二方に入れて貰ったものになります大切に保管していて、一度も着用などはありません大事にしていましたが今回、断捨離で手放そうと思いました非常に貴重な物だと思いますので、大事にしてくれるファンの方の所に行って欲しいと思いますよろしくお願いします^^bonezボーンズカラー···ホワイト
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