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90s RAIDERS【新品】激レア レイダース スナップバック キャップ
商品番号 V95055604903
商品名

90s RAIDERS【新品】激レア レイダース スナップバック キャップ
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 22,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラック形···ベースボール入手困難な激レア当時の商品になりますレイダース帽子紙タグ付属完全なデッドストックツバ裏バイザー裏グリーン【この状態で同じ商品の入手は困難です】とても古い商品になるので糸のホツレや経年劣化等々は理解した上で購入して下さい※段ボール箱に入れて発送します※ノースキャロライナカロライナノースカロライナnorthcarolinaミシガンmichigandukeデュークtarheelshoyassnoopcripsチカーノdodgersドジャースレイダースraiderslakersレイカーズカウボーイズcowboysbluedevilsncaaジョーダンjordanナイキキャップicecubenwanflカンザスシティロイヤルズデューク大学ミシガン大学ノースカロライナ大学ホヤスジョージタウン大学ncaaローライダーFBCOUNTYstarterナイキジャケットナイキスタジャンナイキダウンsyndicatelongbeachロングビーチvenicelagateyagoロサンゼルスキングスジョージタウンchicanoローライダーgeorgetownスヌープuclaノートルダム大学fightingirishnotredameスターターSTARTERキャップシカゴホワイトソックスmlbマジェスティックジャケットマジェスティックスタジャンコンプトンcomptonネブラスカ大学49ersマジェスティックmajesticパッカーズpackersgreenbaypackersカーハートディッキーズジャンプマンコルテッツjumpmanneweraナショナルズサンフランシスコジャイアンツeazyeデトロイトタイガースヤンキースsandiegoサンディエゴbullsブルズホワイトソックスmlbラムズチャージャーズロサンゼルスラスベガスレイダースlasvegasraidersダルビッシュスティーラーズオーランドマジックlaキャップスターターnorthcarolina
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