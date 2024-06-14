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栃木レザーベルト ロングサイズ 牛革 本革 メンズ カジュアル 無地 国産 黒
商品番号 I70538055205
商品名

栃木レザーベルト ロングサイズ 牛革 本革 メンズ カジュアル 無地 国産 黒
ブランド名 Ivital
特別価格 税込 1,550 円
在庫状況 あり

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商品詳細

色クロ帯全長約120㎝幅約40mm穴5ヶ所サイズ調整可栃木レザー赤タグ付き日本最高峰の栃木レザーの革を使用した本格派ベルト！ギャリソンカットされた剣先は他にはない味わい！しっかりとした革で高級感があり長年使える定番の一本になってくれる商品です！革によってスジやムラがある場合がございます。神経質な方はご遠慮願います。#ベルト
http://narcologia.ru/goods/kindness353105.html
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